Очередной автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО, произошел 1 апреля, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Перерасчет всегда происходит раз в год 1 апреля в отношении автовладельцев, информация о которых есть в АИС страхования, вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО и их продолжительности (годовой или краткосрочный договор), и действует с 1 апреля одного года, по 31 марта следующего года», — напомнил Уфимцев.

После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных — растет. Минимальное значение КБМ составляет 0,46, максимальный коэффициент может достигать 3,92.

Коэффициент бонус-малус, который будет применен при первичном заключении договора ОСАГО в отношении водителя-«новичка», равен 1,17.

По статистике РСА, по итогам 2024 года более трети всех водителей (35,8%) имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%.

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