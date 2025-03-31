Россиянам проведут масштабную индексацию пенсий

Масштабную индексацию социальных пенсий проведут в России с 1 апреля 2025 года, размер выплат увеличится на 14,75%.

В целом повышение затронет около 4,2 миллиона граждан России, на реализацию индексации в бюджете выделено 825 миллиардов рублей, пишут «Известия». После индексации размер социальной пенсии достигнет 15 456 рублей.

Также будут пересчитаны другие выплаты, которые зависят от размера социальной пенсии. Так, выплата детям-инвалидам с 1 апреля составит 21 177 рублей. Социальная пенсия детям-сиротам — 17 648 рублей. Социальная пенсия по потере кормильца составит 8824 рубля.

В 2026 году социальные пенсии будут проиндексированы уже на 4,5%, в 2027 году — на 4%. На 2026 год в федеральном бюджете предусмотрено 895 миллиардов рублей на реализацию инициативы, на 2027 год — 950 миллиардов рублей.

Также в следующем году в России введут новую систему индексации страховых пенсий, она пройдет в два этапа. С 1 февраля ежегодное повышение будет учитывать уровень инфляции за предыдущий год, с 1 апреля — основываться на росте доходов страхового фонда.