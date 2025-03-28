НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд вернул Долиной потерянную квартиру

Источник:
Sibnet.ru
168 0

Хамовнический суд Москвы вернул квартиру певице Ларисе Долиной, которую та потеряла из-за действий телефонных мошенников, сообщила пресс-служба суда.

«Удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 34-летняя Полина Лурье приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

Певица стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили с Долиной на связь и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств.

Долина перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников, а затем продала свою квартиру. После этого артистка обратилась в полицию.

Еще по теме
Прокуратура огласила желаемое наказание для Депардье
Ефремов зарабатывал в колонии около 10 тыс. рублей в месяц
Собственник и директора «Листвяжной» заслушали приговоры
Следствие предъявило обвинения отцу четырех отравившихся детей
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
Мощное землетрясение обрушило небоскреб в Бангкоке. ВИДЕО
LG и Samsung задумались о возвращении в Россию
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
30
Гарвардский ученый доказал существование Бога
26
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
19
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
18
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией