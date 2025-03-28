Суд вернул Долиной потерянную квартиру

Хамовнический суд Москвы вернул квартиру певице Ларисе Долиной, которую та потеряла из-за действий телефонных мошенников, сообщила пресс-служба суда.

«Удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 34-летняя Полина Лурье приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

Певица стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили с Долиной на связь и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств.

Долина перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников, а затем продала свою квартиру. После этого артистка обратилась в полицию.