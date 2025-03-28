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ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские силы реактивными снарядами HIMARS фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, сообщило Минобороны России.

«Двадцать восьмого марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве, отметили, что за прошедшие сутки киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее Россия поддержала предложение Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Позднее о поддержке этой инициативы заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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