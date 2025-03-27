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Новый международный аэропорт появился в России

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт в Горно-Алтайске
Аэропорт в Горно-Алтайске
Фото: © ga-airport.ru

Аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного, соответствующее распоряжение утвердило правительство России.

«Подписано распоряжение о придании международного статуса аэропорту в Горно-Алтайске и создании в нем воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу России», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Новый статус аэропорта позволит поддержать развитие туризма на Алтае, упростить логистику путешествий, привлечь инвестиции и нарастить объемы внешнеэкономической деятельности, отмечается в сообщении.

Проект модернизации аэропорта Горно-Алтайска правительство утвердило в январе 2025 года. Создание новой и модернизация уже действующей инфраструктуры позволят увеличить пропускную способность аэропорта к 2030 году до 1,3 миллиона пассажиров ежегодно.

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Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?