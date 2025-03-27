НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочную форму жизни обнаружили в древности

Источник:
Sibnet.ru
70 0

Ученые Эдинбургского университета обнаружили окаменелости неизвестного ранее вымершего организма Prototaxites, жившего 430 миллионов лет назад.

Анализ показал, что это не растение, не животное и даже не гриб, а новая форма древней жизни. Результаты исследования опубликованы на сайте bioarXiv.

Prototaxites — вымерший организм, достигавший восьми метров высоты и трех метров в диаметре. Первые окаменелости были найдены еще в 1843 году. Сначала их приняли за хвойные деревья.

Однако в обозначенный период деревья еще не существовали. Позднее Prototaxites посчитали гигантским грибом. Первоначальный анализ изотопов углерода в окаменелостях подтвердил грибковую природу Prototaxites. 

Однако новая работа ученых это опровергает. Исследование показало, что Prototaxites анатомически и химически отличается от известных исследователям форм земной жизни.

Исследователи заявили, что ни одна из существующих групп не продемонстрировала черты Prototaxites. Это новая загадка для ученых, которая требует дальнейшего изучения для определения ее места в системе живых организмов.

Еще по теме
Ученые разрешили парадокс путешествий во времени
Ученые нашли простой способ очистки воды от микропластика
Неизвестную древнюю форму жизни нашли в пустыне
Физики обнаружили источник вечной энергии
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад призвал Россию «освободить Одессу»
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
Украинцам стали раздавать «черные метки»
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский признался в ненависти к русским
Единый реестр нуждающихся в жилье создадут в России
Задержанная в Молдавии глава Гагаузии попросила Путина о помощи
Минздрав представил новые правила освидетельствования на опьянение
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
28
Гарвардский ученый доказал существование Бога
26
Операция «Поток» вызвала панику ВСУ
20
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
19
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
17
Украинцам стали раздавать «черные метки»