Загадочную форму жизни обнаружили в древности

Ученые Эдинбургского университета обнаружили окаменелости неизвестного ранее вымершего организма Prototaxites, жившего 430 миллионов лет назад.



Анализ показал, что это не растение, не животное и даже не гриб, а новая форма древней жизни. Результаты исследования опубликованы на сайте bioarXiv.

Prototaxites — вымерший организм, достигавший восьми метров высоты и трех метров в диаметре. Первые окаменелости были найдены еще в 1843 году. Сначала их приняли за хвойные деревья.



Однако в обозначенный период деревья еще не существовали. Позднее Prototaxites посчитали гигантским грибом. Первоначальный анализ изотопов углерода в окаменелостях подтвердил грибковую природу Prototaxites.

Однако новая работа ученых это опровергает. Исследование показало, что Prototaxites анатомически и химически отличается от известных исследователям форм земной жизни.

Исследователи заявили, что ни одна из существующих групп не продемонстрировала черты Prototaxites. Это новая загадка для ученых, которая требует дальнейшего изучения для определения ее места в системе живых организмов.