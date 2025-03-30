НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский эксперт счел ракету «Сармат» самой передовой в мире

Источник:
The National Interest
344 2
Пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Фото: © Минобороны России

Россия обладает не только самым большим, но и самым передовым арсеналом ядерного оружия в мире, считает старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Вейхерт.

«Если спросить у Google: "Какая самая лучшая ракета в мире?", искусственный интеллект Gemini немедленно выдаст ответ: "РС-28 "Сармат". И это не причуды поисковой системы. Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие», — отмечает Вейхерт.

РС-28 «Сармат» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с дальностью полета порядка 18 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели в любой точке Земли. Впечатляющая дальность в сочетании со способностью ракеты выбирать различные траектории полета, например, через Южный полюс, делают ее перехват практически невозможным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯдерные силы стран мира в сравнении

Одна РС-28 может нести до десяти боевых блоков, что значительно больше, чем у большинства современных МБР. Их общая мощность может достигать 7,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Сармат» может оснащаться также гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».

«Российский РС-28 "Сармат" сегодня является самой передовой МБР в мире с самой большой разрушительной мощью», — заключает Вейхерт.

Еще по теме
«Борей» оказался жемчужиной российского подводного флота
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию
Украинцы побросали в Курской области лучшее западное оружие
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
смотреть все
Оборона #Оружие #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили
Россия и США опубликовали совместное заявление
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Археологи нашли останки древних хоббитов
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
30
Гарвардский ученый доказал существование Бога
28
Зеленский признался в ненависти к русским
20
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
16
Зеленский заявил, что унизительный мир погрузит Украину в депрессию