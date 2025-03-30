Россия обладает не только самым большим, но и самым передовым арсеналом ядерного оружия в мире, считает старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Вейхерт.

«Если спросить у Google: "Какая самая лучшая ракета в мире?", искусственный интеллект Gemini немедленно выдаст ответ: "РС-28 "Сармат". И это не причуды поисковой системы. Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие», — отмечает Вейхерт.

РС-28 «Сармат» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с дальностью полета порядка 18 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели в любой точке Земли. Впечатляющая дальность в сочетании со способностью ракеты выбирать различные траектории полета, например, через Южный полюс, делают ее перехват практически невозможным.

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Одна РС-28 может нести до десяти боевых блоков, что значительно больше, чем у большинства современных МБР. Их общая мощность может достигать 7,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Сармат» может оснащаться также гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».

«Российский РС-28 "Сармат" сегодня является самой передовой МБР в мире с самой большой разрушительной мощью», — заключает Вейхерт.