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Wildberries запустил услугу самовывоза заказа

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries запустил услугу самовывоза из торговых точек и складов, сообщила пресс-служба маркетплейса. Самовывоз уже доступен пользователям в 16 крупнейших городах России.

Теперь пользователям при оформлении заказа будет предложено три способа получения заказа: в пункте выдачи, с доставкой курьером и самовывозом. Если нажать «Самовывоз», откроется карта с торговыми точками продавца или складами, где продавец хранит свои товары.

При самовывозе товар можно забронировать. При этом у новой услуги есть несколько ограничений. Так, продавец должен обработать и собрать заказ не более чем за 72 часа, а покупатель — забрать оформленный заказ в течение 30 дней.

Сроки хранения могут быть изменены самим продавцом, в этом случае заказ нужно забрать в установленный продавцом срок, отмечается в сообщении. Время хранения отобразится в карточке заказа у покупателя.

На старте услуга самовывоза доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Краснодаре и других крупных городах. В дальнейшем сервис заработает во всех регионах присутствия маркетплейса.

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