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Названы вредные особенности овсяного молока

Источник:
Sibnet.ru
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Овсяное молоко обладает множеством полезных свойств, однако у него есть и потенциально вредные особенности, предупредили специалисты Роскачества.

Прямым противопоказанием к напитку эксперты назвали аллергию на овес. Кроме этого, состав может включать растительные масла, подсластители и другие добавки, которые также способны вызывать аллергические реакции.

При целиакии (непереносимость глютена) употребление овсяного молока нежелательно из-за возможного загрязнения продукта глютеном на производстве. 

Овсяное молоко содержит меньше белка и кальция, чем коровье, хотя его калорийность сравнима с коровьим молоком. Часто напиток обогащается витаминами и минералами. Это стоит учитывать при употреблении мультивитаминов.

Специалисты также не рекомендуют использовать овсяное молоко для замены коровьего в детском питании. Оно может оказаться недостаточно питательным для растущего организма. Выбор растительного молока для ребенка лучше согласовать с врачом.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

KENTSeryga

За что им всем награды и звания?