Названы вредные особенности овсяного молока

Овсяное молоко обладает множеством полезных свойств, однако у него есть и потенциально вредные особенности, предупредили специалисты Роскачества.

Прямым противопоказанием к напитку эксперты назвали аллергию на овес. Кроме этого, состав может включать растительные масла, подсластители и другие добавки, которые также способны вызывать аллергические реакции.

При целиакии (непереносимость глютена) употребление овсяного молока нежелательно из-за возможного загрязнения продукта глютеном на производстве.

Овсяное молоко содержит меньше белка и кальция, чем коровье, хотя его калорийность сравнима с коровьим молоком. Часто напиток обогащается витаминами и минералами. Это стоит учитывать при употреблении мультивитаминов.

Специалисты также не рекомендуют использовать овсяное молоко для замены коровьего в детском питании. Оно может оказаться недостаточно питательным для растущего организма. Выбор растительного молока для ребенка лучше согласовать с врачом.