НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Загадочный «скелет русалки» выбросило на пляж. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
196 1

Загадочный «скелет русалки» выбросило на пляж в Великобритании. Местные жители сфотографировали находку, снимки вызвали ажиотаж в соцсетях.

Таинственный объект напоминает гибрид скелета и русалки, при этом обнаружившая его во время прогулки пара отметила, что частично скелет содержал мягкую, но еще не разложившуюся ткань, пишет Daily Star.

Скелет русалки на пляже
Скелет русалки на пляже
Фото: © Paula Regan

Супруги подумали, что это кусок коряги или останки тюленя, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это останки странного существа. Однако идентифицировать его местные жители не смогли.

Очевидцы выдвинули несколько версий происхождения «останков русалки». Одна из самых популярных — скелет является художественной инсталляцией, созданной неизвестными шутниками.

Еще по теме
Неопознанный объект заметили над Киевом перед взрывом. ВИДЕО
Раскрыта загадка таинственного объекта в Тихом океане. ФОТО
Сомнолог посоветовала способы выхода из сонного паралича
Найдена древнейшая скульптура «пришельца». ФОТО
смотреть все
Жизнь #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне
ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
Принц Уильям прокатился на танке у российской границы
США ослабили контроль за санкциями против России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

physx

Естественно не твоя, твоя униан

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...