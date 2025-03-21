Загадочный «скелет русалки» выбросило на пляж. ФОТО

Загадочный «скелет русалки» выбросило на пляж в Великобритании. Местные жители сфотографировали находку, снимки вызвали ажиотаж в соцсетях.

Таинственный объект напоминает гибрид скелета и русалки, при этом обнаружившая его во время прогулки пара отметила, что частично скелет содержал мягкую, но еще не разложившуюся ткань, пишет Daily Star.

Скелет русалки на пляже Фото: © Paula Regan

Супруги подумали, что это кусок коряги или останки тюленя, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это останки странного существа. Однако идентифицировать его местные жители не смогли.

Очевидцы выдвинули несколько версий происхождения «останков русалки». Одна из самых популярных — скелет является художественной инсталляцией, созданной неизвестными шутниками.