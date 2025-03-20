Выпущена демоверсия «убийцы» The Sims

Южнокорейский издатель и разработчик Krafton выпустил демоверсию симулятора жизни InZOI: Creative Studio, которую геймеры прозвали «убийцей» The Sims.

На стартовом этапе демоверсию inZOI можно разблокировать с помощью просмотра стримов на Twitch и Steam, а с 23 марта она будет доступна всем желающим. Полная версия игры выйдет в раннем доступе 28 марта 2025 года.

В игру уже можно опробовать детализированную кастомизации персонажей, инструменты строительства, созданные на Unreal Engine 5. Среди доступных функций также фотостудия и система захвата движений, позволяющие запечатлеть созданных персонажей в различных позах.

В ближайшее время разработчики добавят в симулятор новые механики — например, режим фриланса, игру с призраками и даже особый остров с кошками, вдохновленный юго-восточной Азией.

Перед официальным релизом созданных в демоверсии персонажей, а также дома можно будет перенести в основную игру. InZOI: Creative Studio после выхода будет доступна на ПК через Steam, затем она появится на консолях.