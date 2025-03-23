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Определена самая привлекательная для клещей группа крови

Источник:
Annals of Agricultural and Environmental Medicine
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Вторая группа крови у человека оказалась самой привлекательной для клещей, к такому выводу пришли ученые из Университета Масарика в Чехии.

Исследователи решили определить биохимические факторы, которые объясняют предпочтения клещей. В ходе эксперимента клещей поместили в изолированную среду, где им предоставлялся доступ к образцам крови различных групп, приводит журнал Annals of Agricultural and Environmental Medicine отчет ученых.

Результаты показали, что клещи проявляли наибольший интерес к крови второй группы — A (II). Для подтверждения этой закономерности эксперимент повторяли более ста раз, и каждый раз наблюдалась аналогичная реакция, отметили авторы работы.

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По словам ученых, понимание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, поможет в разработке новых методов защиты от укусов и профилактики заболеваний, передаваемых ими.

Клещи — членистоногие из класса паукообразных, обитающие в травянистых и лесных зонах. Они являются переносчиками множества опасных инфекций, в том числе клещевого вирусного энцефалита, поражающего центральную нервную систему.

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Наука #Здоровье
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