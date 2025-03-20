НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые усомнились в официальной численности населения Земли

Источник:
Nature Communications
125 0

Финские ученые поставили под сомнения официальные данные о численности населения Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

«Сельское население, по нашим данным, недооценено на 53-84%. Это основано на анализе 300 проектов строительства плотин в 35 странах за период с 1975 по 2010 годы», — рассказал ведущий автор исследования Йосиас Ланг-Риттер.

Для анализа использовались данные о переселении людей при затоплении территорий под плотинами. Эти данные, в отличие от официальной статистики, не зависят от административных границ и обеспечивают более точный учет населения удаленных районов.

Проблема кроется в ненадежности данных переписи населения в сельских районах. Исторически сложилось так, что методы оценки численности населения разрабатывались с приоритетом для городских центров, отмечается в исследовании.

Недооценка реального числа жителей сельских районов ставит по сомнение официальную статистику численности населения планеты. Если выводы исследователей верны, реальная цифра существенно больше.

Чтобы получить более точные данные, ученые предлагают улучшить качество переписей населения в сельской местности, особенно в азиатских странах.

Еще по теме
Ученые вырастили «живой» пластик
Найден самый простой способ обнаружения инопланетян
Россия «позеленеет» из‑за глобального изменения климата
Найдены остатки древнейшего европейца
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган