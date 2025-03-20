Ученые усомнились в официальной численности населения Земли

Финские ученые поставили под сомнения официальные данные о численности населения Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

«Сельское население, по нашим данным, недооценено на 53-84%. Это основано на анализе 300 проектов строительства плотин в 35 странах за период с 1975 по 2010 годы», — рассказал ведущий автор исследования Йосиас Ланг-Риттер.

Для анализа использовались данные о переселении людей при затоплении территорий под плотинами. Эти данные, в отличие от официальной статистики, не зависят от административных границ и обеспечивают более точный учет населения удаленных районов.

Проблема кроется в ненадежности данных переписи населения в сельских районах. Исторически сложилось так, что методы оценки численности населения разрабатывались с приоритетом для городских центров, отмечается в исследовании.

Недооценка реального числа жителей сельских районов ставит по сомнение официальную статистику численности населения планеты. Если выводы исследователей верны, реальная цифра существенно больше.

Чтобы получить более точные данные, ученые предлагают улучшить качество переписей населения в сельской местности, особенно в азиатских странах.