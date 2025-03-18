Официально объявлено о третьем уголовном деле писателя Акунина

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, писатель с 11 января по 12 марта 2025 года публиковал сообщения без указания, что они созданы иноагентом. Так как он дважды в течение года был привлечен за аналогичное нарушение, прокуратура настаивает на «уголовном преследовании Чхартишвили по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)».

О том, что подобное уголовное дело грозит Акунину, в конце прошлого года сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Писатель уже обвиняется по двум статьям УК РФ: часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

За оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет, за неисполнение обязанностей иноагента — до двух лет.

Акунин объявлен в международный розыск. Писатель с 2014 года живет в Лондоне.