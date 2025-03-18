Минздрав уточнил показания к прерыванию беременности

Минздрав предложил сузить перечень медицинских показаний для проведения абортов, соответствующие изменения содержатся в опубликованном проекте приказа ведомства.

Список заболеваний, при которых рекомендуется сделать аборт, станет более детализированным. Сейчас этот перечень закреплен приказом Минздравсоцразвития от 2007 года и нуждается в правках, пояснило министерство.

В частности, в действующем приказе перечислено всего пять состояний, относящиеся к классу «Психические расстройства». Их предлагается увеличить до 60. Одновременно с этим ряд заболеваний сделают показанием к прерыванию беременности только при тяжелом течении.

В перечень вошли такие заболевания, как умственная отсталость, нервная анорексия, психические и поведенческие расстройства и состояния, связанные с употреблением алкоголя, наркотических веществ, обсессивно-компульсивное расстройство и некоторые другие патологии.

При этом почти все психические расстройства станут показанием к аборту только «при наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов», говорится в приказе.

Ведомство уточнило, что современная медицина позволяет сохранять жизнь матери и ребенка даже в случае со сложными заболеваниями. Хотя количество позиций в перечне увеличится, число медицинских показаний к проведению аборта в случае одобрения приказа фактически сузится.