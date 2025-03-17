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Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде

Источник:
Sibnet.ru
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Вредный для здоровья микропластик обнаружили в бутилированной воде китайские ученые. Результаты исследования ставят под сомнение безопасность ее регулярного употребления.

Микропластик представляет собой очень мелкие частицы, которые проникают в организм человека через пищу и воду и вызывают повреждения внутренних органов. Они действуют как переносчики канцерогена бензпирена.

Основным источником микропластика является бутилированная вода из бутылок. Как показало исследование, результаты которого были опубликованы журналом Communications Biology, особенно от такого воздействия страдают почки, а также кишечник.

Кроме этого, микропластик практически не разлагается в природе и накапливается в окружающей среде, нанося ущерб экосистемам. Ученые призвали создать эффективные методы очистки воды от этих вредных частиц.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Топ комментариев

fominviatheslav20

Идиотизм...Этому ФАС что бы бороться с завышенными ценами-так нет,все наоборот...Чисто антинародная организация...А...

d6w58vnowu

не пора ли предупредить за контрафакт и откровенный брак?

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.