Следы древней катастрофы нашли на Сатурне

Обнаруженные новые спутники Сатурна являются результатом грандиозного космического столкновения, выяснили астрономы. Результаты исследования были представлены на сайте Международного астрономического союза.

Ретроградные спутники движутся противоположно вращению главного тела. Их формирование из вещества планеты невозможно, они появляются в результате захвата планетой космических тел.

Недавно ученые открыли у Сатурна 128 новых спутников с необычной ретроградной орбитой. Среди них была выделена группа, объединяющая десятки тел с похожими параметрами.

Авторы исследования предполагают, что они образовались при столкновении Сатурна с крупным небесным телом около 100 миллионов лет назад. Детали этой космической катастрофы пока остаются загадкой.

Дело в том, что разброс параметров в этой группе больше, чем можно было ожидать. Это указывает на возможность более сложной истории формирования спутниковой системы Сатурна.