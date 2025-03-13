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Горнолыжный курорт построят на берегу Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Горнолыжный курорт построят на восточном берегу озера Байкал в Бурятии, объем инвестиций составит почти 46 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань».

Курорт появится на участке «Гора Бычья», расположенном в 25 километрах от озера Байкал и в 120 километрах от Улан-Удэ. Проект предусматривает строительство современных горнолыжных трасс, канатных подъемников и гостиничной инфраструктуры,

Это «позволит превратить территорию в ключевую туристическую дестинацию Восточной Сибири», говорится в сообщении.

План-схема расположения объектов на участке «Гора Бычья»
Фото: © пресс-служба ОЭЗ «Байкальская гавань»

Туристический объект будет круглогодичным: зимой для отдыхающих будет функционировать более 40 километров горнолыжных спусков разной сложности и система подъемников, а летом - трекинговые маршруты, велодорожки и другие эко-активности. Инфраструктура дополнится отелями, спа-комплексом, ресторанами и конгресс-площадкой.

В 2025 году планируется приступить к изысканиям, а первые очереди курорта могут быть запущены к 2027 году. Инвестор, чье имя не называется, собирается вложить 45,9 миллиарда рублей.

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Жизнь #Туризм #Бурятия
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GammiPluh

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senik

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Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....