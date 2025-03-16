Адвокат рассказала о преимуществах брачного договора

Вкладывать личное имущество в совместно-нажитое без брачного договора не стоит, предупредила управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» адвокат Татьяна Кузьминова.

Юрист напомнила, что в семье не важно, кто ходит на работу, а кто занимается бытом — в случае развода все имущество делится пополам. Изменить режим собственности можно с помощью брачного договора, отметила Кузьминова.

«Хотите минимизировать конфликтные ситуации — стоит прислушаться к главному совету практикующего адвоката: без брачного договора не рекомендую вкладывать или трансформировать личное имущество (то имущество, которое было у каждого из супругов до регистрации брака) в совместно-нажитое», — рекомендовала адвокат.

Она привела пример: «квартира, которая была у супруги до брака, после регистрации брака для увеличения площади продается в период брака и покупается квартира большей площади».

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«В случае расторжения брака данная квартира делится супругами по закону по одной второй доли каждому. В случае заключения брачного контракта можно изменить это правило и закрепить право лишь одного супруга на данную квартиру, если конечно второй супруг согласен», — пояснила Кузьминова.

До недавнего времени брачный договор рассматривался как инструмент защиты того из супругов, который не имеет собственного источника дохода, но тенденции 2023 и 2024 годов меняют восприятие: сейчас брачный договор — это механизм защиты прав обоих супругов, подчеркнула адвокат.