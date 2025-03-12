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Создан восстанавливающийся без ремонта асфальт

Источник:
Sibnet.ru
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Биодобавка для создания самовосстанавливающегося асфальта
Биодобавка для создания самовосстанавливающегося асфальта
Фото: Swansea University

Международная группа ученых разработала инновационный асфальт, способный самостоятельно устранять трещины без вмешательства человека, сообщила пресс-служба Университета Суонси.

В основе разработки — использование крошечных «спор» из переработанной биомассы, заполненных специальными маслами. Они высвобождаются при появлении трещин в асфальте и «залечивают» их менее чем за час.

«Мы имитируем природные механизмы самовосстановления», — пояснил один из авторов инновационной разработки, доктор Франциско Мартин-Мартинес.

Он уточнил, что для создания революционной добавки ученые применили искусственный интеллект, которые смоделировал поведение органических молекул в сложных жидкостях, таких как битум.

Ежегодные затраты на ремонт дорог в Великобритании составляют 143,5 миллиона фунтов стерлингов (около 15,9 миллиардов рублей). Авторы открытия рассчитывают, что новый материал поможет минимизировать дорогостоящие ремонтные работы.

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