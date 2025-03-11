НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Компания Nokia запустила на Луне мобильную связь

Источник:
Sibnet.ru
184 2
Высадка на Луну (Apollo 11)
Фото: © NASA

Сеть 4G LTE впервые заработала на Луне, сообщила компания Nokia в соцсети Х. Мобильная связь была использована для взаимодействия научных приборов и робота на борту посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines.

Запуск исследовательского модуля «Афина» состоялся 27 февраля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Полет до Луны занял неделю, посадка на плато Монс Мутон (Южный полюс Луны) произошла 6 марта.

Несмотря на успешный запуск, модуль «Афина» завалился на бок при посадке. В результате солнечные батареи не смогли обеспечить необходимое питание для продолжения миссии в полном объеме.

Однако компания Nokia смогла провести запланированное тестирование сети 4G. Связь была организована между луноходом Mobile Autonomous Prospecting Platform, дроном и японским ровером Yaoki. Сеть проработала на поверхности Луны 25 минут.

Отмечается, что развертывание сети 4G LTE на поверхности земного спутника подтвердило работоспособность коммерческой мобильной технологии в экстремальных условиях.

Еще по теме
Миссия по добыче ресурсов с астероидов провалилась
Представлен термоядерный двигатель для полета на Марс
Астрономы увидели в космосе множество загадочных «призраков»
Астронавт сфотографировал странное зеленое свечение
смотреть все
Наука #Космос #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль объяснил смысл масштабного удара дронами по России
Спецпосланник Трампа 13 марта встретится с Путиным
Зеленский направил Трампу письмо с извинениями
Общественник обвинил Пугачеву в подготовке покушения
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
25
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России