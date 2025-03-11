Компания Nokia запустила на Луне мобильную связь

Сеть 4G LTE впервые заработала на Луне, сообщила компания Nokia в соцсети Х. Мобильная связь была использована для взаимодействия научных приборов и робота на борту посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines.

Запуск исследовательского модуля «Афина» состоялся 27 февраля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Полет до Луны занял неделю, посадка на плато Монс Мутон (Южный полюс Луны) произошла 6 марта.

Несмотря на успешный запуск, модуль «Афина» завалился на бок при посадке. В результате солнечные батареи не смогли обеспечить необходимое питание для продолжения миссии в полном объеме.

Однако компания Nokia смогла провести запланированное тестирование сети 4G. Связь была организована между луноходом Mobile Autonomous Prospecting Platform, дроном и японским ровером Yaoki. Сеть проработала на поверхности Луны 25 минут.

Отмечается, что развертывание сети 4G LTE на поверхности земного спутника подтвердило работоспособность коммерческой мобильной технологии в экстремальных условиях.