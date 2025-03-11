Мэр Новосибирска поручил отказаться от «Бионорда»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу отказаться от «Бионорда» на дорогах, а также минимизировать использование песко-соляной смеси, сообщил пресс-центр мэрии города.

По словам Кудрявцева, мэрия получает много нареканий на «Бионорд» и на низкое качество песка, который содержит мелкую фракцию и ил и после схода снега превращается в пыль.

«Ставлю задачу проанализировать, насколько нужны эти реагенты. По моему мнению, надо отказываться от "Бионорда" и от такого песка. Более крупную фракцию песка использовать локально — на уклонах, тротуарах, где это необходимо», — заявил Кудрявцев.

Глава города высказал мнение, что самый простой способ содержать улицы в порядке — вовремя чистить и вывозить снег, а любые реагенты — это в первую очередь затраты бюджета.

Впервые в Новосибирске «Бионорд» начали использовать в 2019 году, с тех пор участились жалобы горожан на то, что из-за реагента сильно страдают обувь, машины и лапы собак. В основе «Бионорда» — смесь хлоридов натрия и кальция, мраморная крошка, формиаты натрия и хлорида калия.