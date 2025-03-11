«Бионорд» предостерег власти Новосибирска от отказа от реагента

Замена «Бионорда» на другой реагент не изменит ситуацию с кашей на дорогах Новосибирска, если не соблюдать регламент уборки, а использование технической соли не соответствует климату и менее экологично, заявил Уральский завод противогололедных материалов в ответ на решение властей города об отказе от реагента.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во вторник поручил отказаться от «Бионорда» на дорогах, так как на последствия его использования жалуются горожане.

«УЗПМ разделяет озабоченность городской администрации и жителей Новосибирска состоянием дорог и тротуаров. При этом важно отметить, что эффективность любого противогололедного материала зависит прежде всего от строгого соблюдения технологических регламентов его применения», — говорится в комментарии компании, полученном Sibnet.ru.

По данным производителя «Бионорда», Федерация автовладельцев России по Новосибирской области неоднократно обращала внимание на несвоевременную уборку реагента, вследствие чего образуется снежная и грязевая каша.

УЗМП считает, что переход на техническую соль небезопасен: ее эффективность снижается при температуре ниже минус 5 градусов Цельсия. В свою очередь «Бионорд» специально разработан с учетом низких температур и сохраняет свои свойства до минус 30 градусов Цельсия».

«Соль гораздо сильнее повреждает автомобили, дорожные ограждения и другие металлоконструкции, увеличивая затраты городского бюджета и населения», — сообщил завод, указав на то, что уровень коррозионной активности у «Бионорда» обычно не превышает 0,4, тогда как у технической соли он достигает 1,1.