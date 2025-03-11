НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Бионорд» предостерег власти Новосибирска от отказа от реагента

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Обработка льда Бионордом
Фото: © Sibnet.ru

Замена «Бионорда» на другой реагент не изменит ситуацию с кашей на дорогах Новосибирска, если не соблюдать регламент уборки, а использование технической соли не соответствует климату и менее экологично, заявил Уральский завод противогололедных материалов в ответ на решение властей города об отказе от реагента.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во вторник поручил отказаться от «Бионорда» на дорогах, так как на последствия его использования жалуются горожане.

«УЗПМ разделяет озабоченность городской администрации и жителей Новосибирска состоянием дорог и тротуаров. При этом важно отметить, что эффективность любого противогололедного материала зависит прежде всего от строгого соблюдения технологических регламентов его применения», — говорится в комментарии компании, полученном Sibnet.ru.

По данным производителя «Бионорда», Федерация автовладельцев России по Новосибирской области неоднократно обращала внимание на несвоевременную уборку реагента, вследствие чего образуется снежная и грязевая каша.

УЗМП считает, что переход на техническую соль небезопасен: ее эффективность снижается при температуре ниже минус 5 градусов Цельсия. В свою очередь «Бионорд» специально разработан с учетом низких температур и сохраняет свои свойства до минус 30 градусов Цельсия».

«Соль гораздо сильнее повреждает автомобили, дорожные ограждения и другие металлоконструкции, увеличивая затраты городского бюджета и населения», — сообщил завод, указав на то, что уровень коррозионной активности у «Бионорда» обычно не превышает 0,4, тогда как у технической соли он достигает 1,1.

Еще по теме
Мэр Новосибирска поручил отказаться от «Бионорда»
Блогеры пропылесосили воздух в Кемерове. ВИДЕО
Елку из 500 машин построили в Красноярске. ВИДЕО
Жители Омска пожаловались на вид новогодней елки
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

Lenivec

А называться будет Скайнет )))

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...