Россия стала третьим по величине экспортером оружия в мире за период с 2020 по 2024 год, уступив США и Франции, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Доля России в глобальном экспорте оружия составила 7,8%. За последние пять лет этот показатель сократился на 64%. Снижение началось до специальной военной операции (СВО) на Украине, начавшейся в феврале 2022 года, приводит РБК доклад SIPRI.

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«Снижение, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введенных в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — сказано в докладе.

США являются лидером рейтинга. Доля страны в глобальном экспорте оружия составила 43%, по сравнению с 2019–2020 годами она увеличила экспорт этой продукции на 21%. Франция находится на второй строчке. Ее доля в глобальном экспорте оружия составила 9,6%, показатель увеличился на 11%.