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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пескова поразила перебранка Зеленского и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как бывший дипломат не мог поверить своим глазам, увидев скандал с участием Владимира Зеленского в Белом доме.

«С точки зрения дипломатии такого не было. Но случалось в античные времена, в древней истории, когда там главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову и так далее. Или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, он, «будучи профессионально родом из дипломатии, не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам».

Зеленский 28 февраля встретился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров в присутствии прессы между ними произошла перебранка. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Трамп обвинил Зеленского в неуважении и нежелании прекращать военный конфликт на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Курьезы
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