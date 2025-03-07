«Хлеба и роз!»: что празднуют 8 марта на самом деле

Международный женский день ассоциируется с цветами и поздравлениями женщин, однако этот праздник родился из массовых протестов и борьбы за равноправие. Что на самом деле празднуют 8 марта, откуда возникла эта дата и почему ее смысл трансформировался?

Забастовка женщин в Петрограде под лозунгом «Хлеба и мира!» Фото : Unknown author

Как возник Международный женский день

Отправной точкой к установлению Международного женского дня стал женский марш 15 тысяч работниц текстильных фабрик Нью-Йорка под лозунгами «Хлеба и роз!», который состоялся 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1908 года в Нью-Йорке.

Вышедшая на Бродвей женская демонстрация потребовала сокращения рабочего дня, увеличения заработной платы, а также предоставления права голоса женщинам. Через год в годовщину марша Социалистическая партия США объявила последнее воскресенье февраля национальным женским днем.

Популяризатором 8 Марта в Европе стала Клара Цеткин — главный редактор немецкой газеты Die Gleichheit. На международной конференции социалисток в 1910 году она предложила установить Международный женский день, призванный помочь добиться женщинам избирательного права.

Клара Цеткин Фото : Unknown author

Первыми эту дату массовыми шествиями отметили в Дании, Австро-Венгрии и Швейцарии, при этом на тот момент Международный женский день фактически был инструментом борьбы за гендерное равенство.

Как праздник 8 Марта пришел в Россию

23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года в Петрограде работницы ткацких фабрик Выборгской стороны организовали забастовку под лозунгом «Хлеба и мира!». Некоторые историки считают, что именно с нее берет начало революция, уничтожившая империю.

В результате Февральской революции 1917 года российские женщины добились избирательного права — раньше, чем в США и Великобритании. А в 1921 году по решению советских властей дата официально стала праздником советских женщин.

Советский Союз стал первой европейской страной, где 8 Марта отмечалось на государственном уровне. Однако выходным этот день стал только в 1965 году — после указа Президиума Верховного Совета СССР (незадолго до этого в Москве прошел Всемирный конгресс женщин).

Как 8 Марта стали отмечать во всем мире

Планетарное значение праздник приобрел в 1975 году, когда ООН официально учредила Международный женский день в преддверии Декады женщин. До этого времени праздник отмечали исключительно в социалистических странах.

Были организованы две международные конференции, посвященные гендерным проблемам, принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 8 марта был провозглашен Днем международной солидарности женщин.

После развала Советского Союза «протестная» дата постепенно стала утрачивать свои политические и феминистические смыслы — 8 Марта в России стали воспринимать праздником весны и всех женщин.

Сейчас 8 Марта отмечают практически во всем мире, однако выходным праздник является только в государствах бывшего СССР, а также Северной Корее, Монголии, на Кубе и ряде африканских стран. В Китае выходной в этот день предоставляют только женщинам.