Медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа

Военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как в зоне специальной военной операции вынесла с поля боя тело своего мужа.

В 2023 году муж Монгуш решил стать участником СВО, и Айдысмаа имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации. «Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины», — пояснила она Путину на встрече с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Военный медик из Тувы Айдысмаа Монгуш Фото: © пресс-служба Кремля

«Мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающему эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — рассказала медик.

Она отметила, что теперь ее задача, как военного медика выполнена. «Теперь на мне большая ответственность — воспитание наших детей», — отметила Монгуш. Сейчас она живет в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочь.

Путин пообещал представить Монгуш к государственной награде.