Астронавт сфотографировал странное зеленое свечение

Астронавт Дон Петтит сфотографировал странное ярко-зеленое свечение в океане с борта Международной космической станции. Оно очень похоже на полярное сияние, однако «виновником» феномена оказался человек.

На снимке, опубликованном астронавтом на своей странице в соцсети X, запечатлен процесс ловли кальмаров в акватории Сиамского залива и Андаманского моря. Для привлечения головоногих рыбаки используют мощные зеленые фонари.

Зеленое свечение в океане Фото : © x.com/astro_Pettit

Они излучают свет в диапазоне 495570 нанометров, что совпадает с оттенком природных полярных сияний. Тысячи рыболовецких судов в сезон создают в океане сплошное зеленое свечение, которое хорошо заметно даже с орбиты.

Чтобы зафиксировать эффект, астронавт использовал технику длительной экспозиции, поэтому свечение на снимке размыто. На фотографии заметны следы звезд на фоне космоса, а также часть конструкции МКС.