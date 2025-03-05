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Эксперт оценил шансы Сибири на превращение в аграрный центр

Источник:
Sibnet.ru
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Сибирь не станет аграрным центром России при глобальном потеплении, для этого недостаточно изменения температуры, сообщил географ, представитель Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Метеорологи в последние месяцы регулярно фиксировали аномально теплую погоду в Западной Сибири. В регионе наблюдается повышение среднегодовой температуры и перераспределение осадков.

«В некоторых местах начинают складываться условия для таяния многолетней мерзлоты. Территории могут частично освобождаться, в том числе и для сельского хозяйства. Однако ввод этих земель в сельскохозяйственное использование сложен», — сказал Вахрушев ТАСС.

По его словам, почва Сибири сильно отличается по плодородности от юга, где есть черноземы. Потребуется создание новой инфраструктуры и дорожной сети, что потребует более серьезных затрат, чем преодоление сельхозпроблем на юге России из-за того же глобального потепления.

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жизнилюб

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Twilight88

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physx

Это уже попахивает высокомерием со стороны япошек

карат11

Благодетели! Слеза прям просится пролиться от такой щедрости.