Рождение детей омолаживает мозг мужчин

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов выяснили, что мужчины, ставшие отцами, демонстрируют «молодую» мозговую активность. Эффект усиливается с каждым новым ребенком.

Исследование включало анализ МРТ-снимков мозга родителей с детьми и бездетных добровольцев. Ученые сосредоточились на изучении того, как взаимодействуют области мозга обоих родителей и ребенка.



Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), подтвердили, что наличие ребенка укрепляет функциональные связи в областях, ответственных за движение, ощущения и социальное взаимодействие.

Подобные изменения затрагивают как мужчин, так и женщин, что исключает влияние на изменение работы мозга только биологических процессов, связанных с беременностью.

