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Рождение детей омолаживает мозг мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Отец и сын
Фото: © pxhere.com

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов выяснили, что мужчины, ставшие отцами, демонстрируют «молодую» мозговую активность. Эффект усиливается с каждым новым ребенком. 

Исследование включало анализ МРТ-снимков мозга родителей с детьми и бездетных добровольцев. Ученые сосредоточились на изучении того, как взаимодействуют области мозга обоих родителей и ребенка.

Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), подтвердили, что наличие ребенка укрепляет функциональные связи в областях, ответственных за движение, ощущения и социальное взаимодействие.

Подобные изменения затрагивают как мужчин, так и женщин, что исключает влияние на изменение работы мозга только биологических процессов, связанных с беременностью.

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Жизнь #Психо #Общество
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