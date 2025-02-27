Что такое кредитный потребительский кооператив

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) представляют собой своеобразные кассы взаимопомощи, когда люди (пайщики) формируют «общий котел», из которого потом сами могут брать взаймы.

«Цель кредитных кооперативов в том, чтобы их создатели помогали друг другу. Одни хотят заработать на вложениях, другие — получить займ с более гибкими требованиями, чем в банке», — приводит портал «Банки.ру» объяснение руководителя аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергея Елина.

Иными словами, люди в кредитные потребительские кооперативы объединяются, чтобы самим решать свои финансовые задачи. Ключевое отличие КПК от банка или микрофинансовой организации — он кредитует только своих участников (пайщиков). Люди сначала скидываются в «общий котел», а потом в случае необходимости могут оттуда брать деньги взаймы.

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Процент в кооперативах обычно выше, чем в банках, зато кредит там оформить проще. И наоборот, можно вложить деньги в КПК и получить доход больше, чем по банковскому депозиту. Но такие вложения не попадут под защиту Агентства по страхованию вкладов.

При этом кооператив может привлекать деньги со стороны, но только если речь идет о средствах юрлица. Компания может вложиться в фонд кооператива, не являясь его участником, а частное лицо — нет.