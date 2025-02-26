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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вэнс заявил, что Зеленский «не уловил сигналы» Трампа

Источник:
The Daily Mail
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Президент Украины Владимир Зеленский не уловил сигнал президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения вооруженного конфликта с Россией, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Когда мы общались с Зеленским в отеле в Мюнхене, я пытался ему вежливо, но твердо указать на то, что война должна быть прекращена как можно скорее. Но он явно этого не понял », — сказал Вэнс в интервью газете The Daily Mail.

По его словам, Зеленский «явно не уловил сигнал». Мысль о том, что он может изменить взгляды президента Трампа за счет оскорблений его в публичном пространстве, неверна, отметил вице-президент США. 

«Все, кто знают президента, скажут вам, что это отвратительный способ вести дела с нынешней администрацией», — добавил Вэнс.

Зеленский ранее заявил об опасении, что США стремятся заключить «мир через силу, но немного в пользу России».

Президент России Владимир Путин в конце января отметил, что Россия готова вести переговоры с «кем угодно», но Зеленский «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».

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Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!

жизнилюб

не верьте никому вообще....сколько раз они кидали....?????