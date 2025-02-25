Кремль принял извинения Сербии за случайное голосование в ООН

Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочное голосование за антироссийскую резолюции по Украине на Генассамблее ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Накануне сербская делегация поддержала на Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Вучич позже заявил, что это была ошибка — Сербия должна была воздержаться, и извинился перед гражданами.

По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались.

В резолюции, подготовленной Украиной в соавторстве более чем с 50 странами, от Москвы требуют немедленно вывести все войска и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. За этот документ проголосовали 93 страны, против — 18, в том числе Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия и КНДР, еще 65 стран воздержались.

Вторую, нейтральную, резолюцию представили США. В ней говорилось только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Этот документ приняли с поправками, внесенными западными странами. Его поддержали 93 страны, против выступили восемь, воздержались 73.