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Почему птиц не убивает током на проводах

Источник:
Sibnet.ru
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Птицы на проводах
Фото: © Pxhere.com

Мы знаем, что ни в коем случае нельзя касаться высоковольтных проводов, а при обрыве даже идти мимо нужно особым образом. Но птицы целыми стаями сидят на проводах ЛЭП и с ними ничего не происходит. Почему?

Электрический ток не убивает птиц, сидящих на одном проводе, из-за мизерной разницы потенциалов. Но, если птица коснется двух проводов сразу, то моментально погибнет. На самом деле ЛЭП ежегодно убивают миллионы пернатых, но обычно это происходит за городом, и люди этого не замечают.

Электрический ток — это направленное движение электрически заряженных частиц. Движутся они по проводам только при условии разности потенциалов — напряжения. Но когда птица сидит на одном проводе, между ней и кабелем разность потенциалов минимальная.

Так как расстояние между лапками птицы небольшое, а сопротивление массы тела превосходит сопротивление провода, напряжения, по сути, нет. Достаточный силы ток не проходит через ее организм. Но, если бы, расстояние между лапками у нее увеличилось до метра, напряжение бы возникло и птицу убило.

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Трагически посиделки на проводах могут закончиться, если птица заденет крылом соседний провод или какой-нибудь заземленный предмет, например, металлическую часть опоры линии электропередачи. И, к сожалению, такие случаи нередки. 

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Наука #Интересно #Природа
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