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Мошенники стали скупать аккаунты школьников в соцсетях

Источник:
РИА Новости
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Мошенники начали скупать у школьников аккаунты в соцсетях, чтобы распространять от их имени запрещенную информацию, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Мошенники покупают аккаунты у школьников в социальных сетях под видом SEO-продвижения, рассказал РИА Новости депутат. «Но нередки и случаи, когда никакого объяснения нет — школьники, увидев сумму потенциальной оплаты, могут не вдаваться в подробности и причины покупки», — добавил он.

Немкин объяснил, что логика здесь схожа с логикой дропперов, которые также за вознаграждение передают данные своих карт преступникам. При этом доля дропов среди молодежи также растет.

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По словам депутата, злоумышленники давно усиленно атакуют детей. Дети и подростки, в отличие от взрослых, относятся к окружающей действительности менее критично, из-за чего методы социальной инженерии, применяемые правонарушителями, оказываются более эффективными, пояснил он.

В дальнейшем от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещенную в России информацию, сказал он.


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