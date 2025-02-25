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«Индекс блина» подскочил в России

Источник:
Sibnet.ru
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Порция из четырех блинов без начинки обойдется россиянам на Масленицу в 2025 году примерно в 100 рублей, а с красной икрой — более чем в 500 рублей.

Согласно классическому рецепту, для приготовления блинов требуются молоко, яйца, мука, сахар, соль и сливочное масло. По подсчету экспертов BFM, этот набор подорожал до 20%.

Наибольшую лепту в рост стоимости блинов внесли сливочное масло, молоко и мука. Только молоко за год в среднем подорожало на 15 рублей за литр.

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Еще сложней дело обстоит с начинками. За год значительно выросли цены на сметану, варенье и джемы. Прибавили в цене мед и сгущенка. 

Но сильней всего подорожала красная икра. Если в 2024 годы она стоила 590 рубля за 100 граммов , то в 2025-м — уже 952 рубля.

Таким образом, порция из четырех блинов без начинки при домашнем приготовлении обойдется примерно в сто рублей. А с красной икрой (из расчета 40 граммов на порцию) — в порядка 500 рублей.

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Экономика #Происшествия #Еда
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