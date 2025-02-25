Тариф «Игровой» пополнили «Аллоды Онлайн»

Новая онлайн-игра стала доступна пользователям тарифа «Игровой» от Ростелекома. «Аллоды Онлайн» предлагает не только классические для жанра MMORPG активности, но и уникальные астральные путешествия на собственных кораблях.

Абонентов «Игрового»с опцией VK Play в «Аллодах» ждут уникальные преимущества. Сразу после подключения начисляются приветственные бонусы — титул «Увлеченный игрок» и аура «Увлеченного игрока».

Игроки могут выбирать два типа серверов — бесплатные и подписочные. На первых геймеры заглянуть в магазин и купить расходные предметы могут, тогда как на вторых ценности достаются только честным трудом.

Каждые десять дней геймеры получают бонусы за стаж — фиолетовые кристаллы на бесплатных серверах и подписку на платных. За 60, 90 и 120 дней на опции полагается особенно ценный приз — брелок нестабильного Планера с окрасом «Увлеченность».