НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин предложил США редкоземельные проекты в России

Источник:
Sibnet.ru
872 15

Россия готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с США, заявил президент Владимир Путин.

У России гораздо больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, отметил российский лидер. «У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине», — сказал он в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам Путина, Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. «Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве», — уточнил президент.

«Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», — подчеркнул Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».

Еще по теме
Украина отказала США в возвращении $500 млрд
Трамп заявил, что Украина сорвала сделку по природным ресурсам
Эксперт назвал выгоду Сибири в торговой войне США и Китая
Россия нанесла удар по газовой инфраструктуре Украины
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Тува #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
36
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
34
Макрон передумал отправлять войска на Украину
33
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
32
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
31
США запретили G7 называть Россию «агрессором»