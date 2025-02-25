Путин предложил США редкоземельные проекты в России

Россия готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, в том числе с США, заявил президент Владимир Путин.

У России гораздо больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине, отметил российский лидер. «У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине», — сказал он в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам Путина, Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. «Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве», — уточнил президент.

«Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», — подчеркнул Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».