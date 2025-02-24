НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Новосибирские ученые предложили лечить рак пептидами

Источник:
Sibnet.ru
416 0

Новосибирские ученые совместно с ирландскими коллегами обнаружили перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата, сообщила пресс-служба НГУ.

Ученые доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), они также называются пептидами защиты хозяина.

«В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом, удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях», — отметил заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

По словам ученого, на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний.

В России в настоящее время в нашей стране практически не развито производство фармпрепаратов, чье действие основано на пептидах. Но в мировых масштабах это направление быстро развивается.

Пептидная терапия — одно из перспективных направлений в новых методах лечения онкологических заболеваний. Сейчас основная форма лечения — химиотерапия, но у раковых клеток есть способность избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов, также у препаратов есть достаточно серьезные побочные явления.

Еще по теме
Найдены останки обитавших за Полярным кругом динозавров
Ученые синтезировали удивительный «инопланетный» лед
Способный заражать людей, новый коронавирус нашли у летучих мышей
Найден способ производить прозрачный металл
смотреть все
Наука #Наука #Здоровье #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
47
Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»
34
Макрон передумал отправлять войска на Украину
33
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
32
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
31
США запретили G7 называть Россию «агрессором»