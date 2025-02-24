Новосибирские ученые предложили лечить рак пептидами

Новосибирские ученые совместно с ирландскими коллегами обнаружили перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата, сообщила пресс-служба НГУ.

Ученые доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), они также называются пептидами защиты хозяина.

«В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом, удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях», — отметил заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

По словам ученого, на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний.

В России в настоящее время в нашей стране практически не развито производство фармпрепаратов, чье действие основано на пептидах. Но в мировых масштабах это направление быстро развивается.

Пептидная терапия — одно из перспективных направлений в новых методах лечения онкологических заболеваний. Сейчас основная форма лечения — химиотерапия, но у раковых клеток есть способность избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов, также у препаратов есть достаточно серьезные побочные явления.