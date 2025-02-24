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От Масленицы до Пасхи: календарь православных праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Церковь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Завершается зима, а значит, грядут праздники — от Масленицы до Пасхи. На какие числа календаря в 2025 году выпадают важные для православных даты?

Череда праздников начинается с Масленицы, которая в православном календаре известна как Сырная или Сыропустная седмица. Основная идея — подготовка к Великому посту. Русская православная церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи.

Завершается Масленица Прощеным воскресенье, когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. Это напоминает людям о необходимости очиститься от грехов и попросить прощения у близких и даже врагов.

В 2025 году Масленичная неделя начнется 24 февраля и завершится 2 марта.

Календарь праздников от Масленицы до Пасхи

Во время Великого поста отмечают два праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение — один из 12 главных православных праздников. Это непереходящий праздник, его ежегодно отмечают 7 апреля.

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил благую весть — что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа, так событие описывается в Евангелие от Луки.

Название праздника — Благовещение — входит в обиход только с VII века. До этого церковь обозначала его как «день приветствия», «возвещение», «Приветствие Марии», «Зачатие Христа», «Начало искупления»

Благовещение выпадает на Великий пост, но церковь разрешает в этот день послабления, если он не совпадает со Страстной неделей. Верующим можно есть рыбу и пить разбавленное вино, но не злоупотреблять.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье разделяет Великий пост и Страстную седмицу и празднуется за неделю до Пасхи. В 2025 году Вербное воскресенью празднуют 13 апреля.

«Вербное воскресенье — это праздник, воспоминание, что за неделю до своего воскресения Христос пришел в Иерусалим. Это было радостью и для его учеников, и для множества встречавших Христа Все думали, что наконец-то он пришел в Иерусалим, чтобы явить миру, что он есть мессия, что станет царем», — рассказывал православный священник, отец Андрей (Федоров).

В честь праздника можно добавить к трапезе рыбу и вино, избегая излишеств.

Зачем вербу хранят целый год

Пасха

Пасха — самый важный христианский праздник. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». В этот день верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа, распятого на кресте за грехи человечества.

Дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Она празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2025 году Пасха будет 20 апреля.

Самая известная традиция Пасхи — красить и освящать яйца. Другие традиционные блюда — куличи и творожная пасха.

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