Врач объяснила желание после обеда съесть чего‑нибудь сладенького

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему уже сытых людей после нормального приема пища тянет съесть чего-нибудь сладенького.

Ответственные за насыщение нервные клетки активизируются при виде сладкого, сказала врач. К такому выводу, по ее словам, исследователи из Института исследований метаболизма Макса Планка.

«Ученые выяснили, что если уже сытый человек поддался воздействию сигнальных молекул и начал есть сахар, то специальные нейроны начинают стимулировать выделение одного из собственных опиатов организма - -эндорфина», — уточнила в своем телеграм-канале Павлова.

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Этот опиат воздействует на рецепторы и вызывает у нас чувство удовлетворения. Когда мы едим любую другую пищу подобного не возникает, отметила врач.

«И в таком механизме, вероятно, был смысл (раньше). Ведь сахар быстро дает энергию, но при этом редко встречается в естественной среде. Сейчас же сахар добавляют не только в десерты, но и вообще везде. Так что в наших же интересах контролировать свою тягу к десертам», — заключила Павлова.