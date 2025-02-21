США запретили G7 называть Россию «агрессором»

США выступили против того, чтобы в заявлении «большой семерки» (G7), посвященном третьей годовщине начала СВО, Россия называлась «агрессором», пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Проект заявления, подготовленный текущим председателем G7 Канадой, носил проукраинский и антироссийский характер.

Но администрация президента США Дональда Трампа хотела чего-то иного, что заявление «не мешало и не блокировало переговоры, которые сейчас ведутся с Россией», рассказали источники.

«Американская сторона ознакомилась с этим первым проектом на этой неделе и удалила все ссылки, которые могли быть истолкованы как проукраинские», — отметили собеседники издания.

В итоге был подготовлен проект заявления, «в котором не упоминается ни Россия как агрессор, ни Украина как жертва вторжения».