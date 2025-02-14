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Трамп назвал причину начала СВО

Источник:
РИА Новости
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Стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из причин начала Россией специальной военной операции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Россия задолго до президента Владимира Путина «говорила, что не может допустить вступления Украины в НАТО», напомнил американский лидер. «Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции с премьером Индии Моди.

Глава Белого дома отметил, что задолго до президента Путина слышал, что «Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала». «Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что не считает практичным вступление Украины в Североатлантический альянс.

Путин среди обязательных условий для урегулирования ситуации на Украине называет отказ Киева от вступления в НАТО.

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Политика #Мир #Военная политика
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snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...