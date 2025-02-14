Трамп назвал причину начала СВО

Стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из причин начала Россией специальной военной операции, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Россия задолго до президента Владимира Путина «говорила, что не может допустить вступления Украины в НАТО», напомнил американский лидер. «Они заявляли об этом очень решительно. Я действительно думаю, что это стало причиной начала войны», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции с премьером Индии Моди.

Глава Белого дома отметил, что задолго до президента Путина слышал, что «Россия никогда бы этого не приняла, и думаю, Украина это понимала». «Украина не входила в альянс и даже не запрашивала членство до недавнего времени», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что не считает практичным вступление Украины в Североатлантический альянс.

Путин среди обязательных условий для урегулирования ситуации на Украине называет отказ Киева от вступления в НАТО.