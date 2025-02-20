Таксисты пожаловались на высокие цены на Lada

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить ценовую политику АвтоВАЗа, чьи модели занимают большую долю в таксопарках.

За последний год цена базовой комплектации Granta для такси выросла на 18%, а Vesta — на 22%, что превышает среднерыночную инфляцию в автопроме (12%), приводят «Ведомости» письмо в ФАС за подписью исполнительного директора НСТ Натальи Лозинской.

НС Т потребовал проверить, насколько обоснованы цены на автомобили, предназначенные для использования в такси. В ФАС уже начали анализ представленного запроса.

В отрасли отметили, что сейчас 80% таксопарков используют автомобили ценой до 1,5 миллиона рублей. Дальнейший рост затрат сделает сектор нерентабельным.