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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Таксисты пожаловались на высокие цены на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить ценовую политику АвтоВАЗа, чьи модели занимают большую долю в таксопарках.

За последний год цена базовой комплектации Granta для такси выросла на 18%, а Vesta — на 22%, что превышает среднерыночную инфляцию в автопроме (12%), приводят «Ведомости» письмо в ФАС за подписью исполнительного директора НСТ Натальи Лозинской.

НС Т потребовал проверить, насколько обоснованы цены на автомобили, предназначенные для использования в такси. В ФАС уже начали анализ представленного запроса.

В отрасли отметили, что сейчас 80% таксопарков используют автомобили ценой до 1,5 миллиона рублей. Дальнейший рост затрат сделает сектор нерентабельным.

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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.