Киевский режим для срыва переговоров рассматривает вариант проведения терактов против российских диппредставительств в Европе, сообщило пресс-бюро Службе внешней разведки (СВР) России.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в странах Европы фиксируют нежелание Киева идти на договоренности с Москвой.

«С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии», — сказано в сообщении.

Как указали в СВР, «возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту».