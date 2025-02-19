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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СВР узнала о подготовке Украиной терактов против России

Источник:
Sibnet.ru
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Киевский режим для срыва переговоров рассматривает вариант проведения  терактов против российских диппредставительств в Европе, сообщило пресс-бюро Службе внешней разведки (СВР) России.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в странах Европы фиксируют нежелание Киева идти на договоренности с Москвой.

«С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии», — сказано в сообщении.

Как указали в СВР, «возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту».


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Политика #Мир #Силовые структуры
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.