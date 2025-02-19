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Разработан законопроект о запрете заглушек для ремней

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы совместно с Национальным автомобильным союзом разработали законопроект о запрете продажи заглушек для ремней безопасности в автомобиле, его собираются внести на рассмотрение парламента в ближайшее время, сообщили авторы инициативы.

Изменения планируется внести в федеральный закон о защите прав потребителей. «Запрещается продажа устройств и приспособлений, ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности», — говорится в тексте законопроекта.

«Сегодня такие заглушки активно продаются онлайн и в автомагазинах, на любой вкус и кошелек. Люди покупают их, а потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП», — прокомментировал «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер СЗРП Сергей Миронов.

«Самые дешевые заглушки стоят всего сто рублей, самые дорогие – более пяти тысяч рублей. Количество отзывов показывает, что эта опасная продукция пользуется чрезвычайно широким спросом», — написал в телеграм-канале президент НАС Антон Шапарин.

По данным сервиса Moneyplace, в 2024 году на популярных маркетплейсах россияне приобрели 291,6 тысячи таких устройств на общую сумму более 84,5 миллиона рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

Ленинградский депутат еще пять лет назад пытался привлечь внимание МВД к проблеме блокираторов замков ремней безопасности. Инициатива осталась без рассмотрения. Национальный автомобильный союз предлагал запретить заглушки три года назад.

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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.

pepelmetal

Так нос натовский не суйте, и всё будет хорошо