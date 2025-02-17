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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Эстонии предложил «загнать Путина в угол»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу загнать президента России Владимира Путина в угол. Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла эти слова.

Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украину нужно сделать сильнее. Этого можно добиться только с помощью военной поддержки Киева и давления на Россию, отметил он.

«Лидеры в Европе прекрасно понимают, что нужно действовать решительнее, что нужно делать больше. И самое главное для нас — загнать Путина в угол», — сказал глава МИД Эстонии.

На это заявление в своем телеграм-канале отреагировала Захарова. «Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.

Захарова назвала такое положение «отличной позицией для маневра». «Спасибо, что "загнали"», — заключила представитель МИД.

Ранее бывшая премьер-министр Эстонии, ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас пожалела, что в России не гибнут мирные люди.


Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...