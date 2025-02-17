Глава МИД Эстонии предложил «загнать Путина в угол»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу загнать президента России Владимира Путина в угол. Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла эти слова.

Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украину нужно сделать сильнее. Этого можно добиться только с помощью военной поддержки Киева и давления на Россию, отметил он.

«Лидеры в Европе прекрасно понимают, что нужно действовать решительнее, что нужно делать больше. И самое главное для нас — загнать Путина в угол», — сказал глава МИД Эстонии.

На это заявление в своем телеграм-канале отреагировала Захарова. «Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала она.

Захарова назвала такое положение «отличной позицией для маневра». «Спасибо, что "загнали"», — заключила представитель МИД.

Ранее бывшая премьер-министр Эстонии, ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас пожалела, что в России не гибнут мирные люди.