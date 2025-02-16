Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в ходе украинского конфликта, несмотря на сообщения о жертвах.

«Что касается России и Украины, вы знаете, разница в том, что гражданское население России не погибает, русские женщины и дети не погибают», — приводит РИА Новости слова Каллас, сказанные ей на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее утверждению, гибнут только российские военные, которые якобы находятся на «чужой территории».

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, только в 2024 году от ударов Вооруженных сил Украины погибли 785 мирных жителей России и 4398 получили ранения. Среди погибших — 50 детей.