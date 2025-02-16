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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава дипломатии ЕС пожалела, что не гибнут мирные россияне

Источник:
РИА Новости
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в ходе украинского конфликта, несмотря на сообщения о жертвах.

«Что касается России и Украины, вы знаете, разница в том, что гражданское население России не погибает, русские женщины и дети не погибают», — приводит РИА Новости слова Каллас, сказанные ей на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее утверждению, гибнут только российские военные, которые якобы находятся на «чужой территории».

По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, только в 2024 году от ударов Вооруженных сил Украины погибли 785 мирных жителей России и 4398 получили ранения. Среди погибших — 50 детей.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.