Путин согласился остановить военный конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что провел продолжительный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором тот согласился остановить военный конфликт на Украине.

По словам американского президента, кроме Украины в ходе телефонных переговоров обсуждался Ближний Восток, вопросы энергетики, влияние доллары, внедрение искусственного интеллекта, передает CNN.

Трамп также заявил, что договорился с Путиным о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты в Россию и США. Он охарактеризовал разговор как «весьма продуктивный».

Глава Белого дома уточнил, что в ходе беседы договорился с Путиным поручить своим командам начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине «немедленно».