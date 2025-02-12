Запущен фейковый банк спермы героев СВО

Мошеннический сайт несуществующего банка спермы героев СВО появился в Сети, сообщили специалисты компании In2security.

«Встречайте: фейковый сайт несуществующей государственной программы «Банк спермы – роди ребенка от героя»», — сообщается в телеграм-канале In2security.

Шаблон сайта примерно скопирован с официального ресурса Минздрава. Специалисты отдельно отметили довольно качественно сделанный скан приказа министерства.

Авторы фейкового сайта предлагают подать заявку на «получение возможности родить ребенка от героя СВО» с помощью ЭКО или ВМИ (внутриматочная инсеминация). Взамен обещают полное финансирование от государства с момента зачатия, соцстрахование детей и другие льготы. На сайте якобы можно выбрать фото будущего отца из нескольких анкет.

Сайт пока используется только для сбора персональных данных. Но, по данным In2security, владельцу ресурса принадлежит целая сеть сайтов, предназначенных для взлома телеграм-аккаунтов

«Можно предположить, что и репродуктивный сайт в итоге будет использоваться для этой же цели», — говорится в посте.